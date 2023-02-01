В Зеленодольский район зайдет «Чистая вода», а юных волейболистов экипируют в новую форму

В Зеленодольском районе Татарстана продолжаются отчетные сессии глав сельских поселений, где каждый житель может задать интересующие вопросы руководству и обсудить перспективы на 2023 год. Сегодня с жителями одного из самых крупных населенных пунктов – Нижние Вязовые – встретился глава района Михаил Афанасьев.

В работе сессии приняли участие депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев, начальник ОМВД России по Зеленодольскому району Олег Хохорин.

Глава поселения Айрат Гиниятов доложил, что в 2022 году по федеральным программам в Нижних Вязовых построили врачебную амбулаторию, фельдшерско-акушерский пункт в Большом Ходяшеве, отремонтировали здание администрации.

«Этой зимой мы наконец-то сидим без обогревателей и верхней одежды. Отремонтирован подростковый клуб „Исток“. Проведен ремонт региональной автодороги М7 „Волга“ — Мизиново — Протопоповка протяженностью 1,56 км стоимостью 23,5 млн рублей, ямочный ремонт и ремонт картами в населенных пунктах, — продолжал Гиниятов. — Активно проходит программа „Наш двор“. На средства самообложения граждан мы приобрели щебень, выполнили ограждение кладбищ в трех населенных пунктах».

Один из наболевших вопросов для сельчан — качество воды. Специалисты отчитались, что по программе «Чистая вода» запланированы монтажные работы по строительству сетей водоснабжения в деревне Протопоповка.

Обсудили с жителями и необходимость строительства социальных объектов — новой школы или пристроя к существующей, необходимого из-за возросшего количества учеников, спортивного зала и бассейна.

«Хотел бы к вам обратиться, Ильдар Ирекович, как к депутату Госдумы — поддержите нас в части строительства этих объектов. Нижние Вязовые — прекрасный поселок, и мы хотим, чтобы он стал комфортнее для жителей, и совместно приложим к этому все усилия», — обратился глава муниципалитета к Гильмутдинову.

После обсуждений планов на 2023 год из зала прозвучала необычная просьба: «Михаил Павлович! Просим вас пожелать удачи нашей школьной команде по волейболу на предстоящих соревнованиях!».

Михаил Афанасьев пожелал удачи школьникам и поручил начальнику Управления спорта района Динару Нигматуллину купить новую спортивную форму для ребят.

В беседе с «Татар-информом» Афанасьев отметил, что в Зеленодольском районе 23 сельских поселения, 165 тысяч жителей, к тому же это единственный район в республике, разделенный рекой Волгой.

«Не все люди, в том числе из отдаленных деревень, могут приехать на личный прием. Со многими мы общаемся в социальных сетях — я лично провожу мониторинг. Отчетные сессии, или как их называют по памяти „сходы граждан“, — это, в первую очередь, момент объединения, открытого диалога здесь и сейчас. Мне важно знать, что интересует жителей, где мы не доработали и на что нужно сделать акцент. На отчетных сессиях главы поселений докладывают об итогах работы, и что важно, совместно с жителями мы составляем планы на будущее. Люди — это наш главный ресурс, наши советчики и критики», — отметил собеседник агентства.