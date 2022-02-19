В Зеленодольске завершилось первенство города по мини-футболу сезона 2021/2022
В Зеленодольске завершилось первенство города по мини-футболу сезона 2021/2022, матчи проходили на протяжении трех месяцев, за звание сильнейших сражались восемь команд. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Золотые медали турнира и Кубок победителя достались команде «Велес», второе место получила команда «Мирный», третьего места удостоилась команда «Зеленый Дол».
В личном зачете лучшим игроком турнира выбран Азат Гиматдинов («Велес»), лучшим бомбардиром — Тимур Парменов («Мирный»), лучшим вратарем — Владислав Семенов («Велес»), лучшим защитником — Игорь Юдахин («Зеленый Дол»), лучшим нападающим — Адель Ахмадуллин («Электрон»).
В награждении победителей принял участие замминистра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.
«Зеленодольск имеет богатые футбольные традиции, очень радостно наблюдать за преемственностью поколений, в особенности, когда футболом увлечены не только профессионалы, но и любители», — отметил он.
Следующим этапом соревнований станет Кубок городов на Волге. В рамках кубка лучшие зеленодольские команды встретятся с победителями аналогичных турниров, прошедших в Волжске и Звенигово.
Организатором соревнований выступила Зеленодольская футбольная любительская лига.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.