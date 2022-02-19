В Зеленодольске завершилось первенство города по мини-футболу сезона 2021/2022, матчи проходили на протяжении трех месяцев, за звание сильнейших сражались восемь команд. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Золотые медали турнира и Кубок победителя достались команде «Велес», второе место получила команда «Мирный», третьего места удостоилась команда «Зеленый Дол».

В личном зачете лучшим игроком турнира выбран Азат Гиматдинов («Велес»), лучшим бомбардиром — Тимур Парменов («Мирный»), лучшим вратарем — Владислав Семенов («Велес»), лучшим защитником — Игорь Юдахин («Зеленый Дол»), лучшим нападающим — Адель Ахмадуллин («Электрон»).

В награждении победителей принял участие замминистра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.

«Зеленодольск имеет богатые футбольные традиции, очень радостно наблюдать за преемственностью поколений, в особенности, когда футболом увлечены не только профессионалы, но и любители», — отметил он.

Следующим этапом соревнований станет Кубок городов на Волге. В рамках кубка лучшие зеленодольские команды встретятся с победителями аналогичных турниров, прошедших в Волжске и Звенигово.

Организатором соревнований выступила Зеленодольская футбольная любительская лига.