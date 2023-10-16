В Зеленодольске завершены работы по «Нашему двору» и капремонту жилых домов

В Зеленодольском районе РТ полностью завершились работы по программе Раиса РТ «Наш двор» и капитальному ремонту жилых домов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Благоустройство в этом году затронуло 76 дворов и завершилось до 6 октября. В Зеленодольске специалисты обновили 49 дворов, в поселке Васильево — 14, в селе Айша — пять, в селе Большие Коргузи — три, по два — в Октябрьском и Нижних Вязовых и один — в Осиново. Всего на ремонт придомовых территорий было затрачено 392,3 млн рублей.

Также в этом сезоне отремонтировано 27 многоквартирных домов на сумму 287 млн рублей.

В прошлом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроен 71 двор на сумму порядка 240 млн рублей в Зеленодольске, Васильево, Осиново, Нижних Вязовых и Айше.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. объектов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что выполнение программы «Наш двор» в Татарстане составляет 99%. В 954 дворах дорожные работы завершены, на территории шести дворов они еще ведутся. Сроком завершения работ определено 15 октября.