В Зеленодольске завершают строительство пилотного экокорабля для Байкала

Фото: пресс-служба «СК Ак Барс»

На Зеленодольском заводе им.Горького АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» завершается строительство экспериментального судна с водородной энергоустановкой. Корабль строится в рамках комплексной программы экологизации водного транспорта озера Байкал, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Сегодня на Петербургском международном газовом форуме судостроительная корпорация «Ак барс» заключила четырехстроннее соглашение с Крыловским государственным научным центром, Волжским госуниверситетом водного транспорта и экологической ассоциацией «Байкальское содружество» по реализации проекта топ-1000 «Сохранение озера Байкал. Комплексная Программа экологизации водного транспорта оз. Байкал „Байкальский Эко-Флот“. Пилотный экокорабль Байкала с водородной энергоустановкой. Модельная территория развития Байкальской природной территории».

В продолжение сотрудничества стороны договорились о разработке и реализации совместных проектов в сфере судостроения для озера Байкал и других экологических, инфраструктурных проектов на этой природной территории. Кроме того, документ коснулся планов развития туризма, в том числе круизного, на этой территории с учетом экологической составляющей.