В Зеленодольске запустят мегапроект по СПГ, не имеющий аналогов в России

В Зеленодольске в 2025 году запустят промышленный мегапроект по СПГ, аналогов которому нет в России. Готовность нового комплекса по производству сверхмощных компрессоров составляет 80%, рассказал на пресс-конференции в рамках пресс-тура «Татарстан — республика достижений» управляющий директор «Казанькомпрессормаша» Ильнур Сагдиев.

«Мы выкупили 5,5 га земли на части территории Зеленодольского машиностроительного завода и строим там корпус проекта, который называется „Комплекс по производству испытаний крупнотоннажных компрессоров для сжижения природного газа“, — рассказал спикер. — Сам комплекс готов на 80%. Площадь его 9 тыс. кв. метров, состоит из двух пролетов: 1-й пролет — сборочное производство, 2-й — испытательное производство».

В корпусе будут собирать оборудование нового уровня — площадка в Зеленодольске оказалась оптимальной для сборки, тестирования и транспортировки промышленных компрессоров.

«Здесь [в Казани] мы его просто технически не сможем собрать. Поэтому частями комплектоваться [оборудование] будет здесь, потом частями мы увозим в Зеленодольск. Там на сборочном производстве эта махина собирается», — объяснил алгоритм работы Сагдиев.

Для нового корпуса проложили новую линию электропередачи мощностью 80 кВт. Для сравнения: весь Зеленодольский район вместе с «ПОЗиС» и заводом им. Горького в пик потребляют 46 кВт, уточнил управляющий директор «Казанькомпрессормаша».

«Поэтому сейчас уже ведется поставка самой трансформаторной подстанции», — добавил Сагдиев.

Возможности площадки позволят проводить испытания в условиях, максимально приближенных к реальным. После подтверждения параметров компрессора готовое изделие из Зеленодольска будет отправляться заказчику. На низкопольных тралах оборудование спустят вниз по Волге. Инфраструктура позволит грузить оборудование на баржу и переправлять его вверх по реке до Санкт-Петербурга или по Беломорканалу в Мурманск.

В Татарстане завершилась серия пресс-туров «Татарстан — республика достижений», в рамках которых были организованы пресс-конференции с участием депутатов Госсовета, где журналисты смогли задать вопросы по теме промышленности, торговли и внешнеэкономической деятельности республики, сельского хозяйства, здравоохранения, соцподдержки, образования и экологии.