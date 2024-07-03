В Зеленодольске запустили третью очередь центра Ozon и начали строить четвертую

Группа компаний Ромекс запустила третью очередь оптово-распределительного центра Ozon в Зеленодольске и одновременно приступила к строительству четвертой очереди. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что это уже шестой проект девелопера в республике.

«Начинаем стройку, даем старт», – дал старт работе третьей очереди центра и началу строительства четвертой очереди Минниханов.

Он подчеркнул, что вся программа реализации интернет-торговли в Татарстане направлена не только на качественное обслуживание татарстанцев, но и в первую очередь на возможность продавцам республики выходить на рынок.

«Благодаря этим возможностям за 4 года число продавцов выросло с 321 до 60 тыс. человек, а их суммарный годовой оборот с 290 млн до 60 млрд рублей», – добавил Раис РТ.

Если говорить про сам объект, то в запущенную третью очередь Ромекс вложила около 2,8 млрд рублей, а общая площадь помещения составила почти 47 тыс. квадратных метров, что в сумме с двумя первыми очередями дает свыше 80 тыс. квадратных метров рабочей площади.

Как отметил президент группы компаний Алексея Прокопенко, в четвертую очередь Ромекс намерен направить почти втрое большую сумму – почти 8 млрд рублей, и площадь нового объекта будет сопоставима с имеющимися запущенными тремя очередями.

«Но эта цифра весьма приблизительна, потому что мы знаем, что конъектура сейчас меняется, но мы надеемся уложиться в эту сумму», – сказал Прокопенко.

Прокопенко добавил, что четвертая очередь центра будет представлять собой отдельное здание и строиться оно будет поэтапно, с постепенным запуском готовых помещений.

«Татарстан — один из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Благодаря тесному сотрудничеству с органами власти Татарстана мы успешно реализовали пять проектов, приступаем к строительству шестого и планируем развивать новые масштабные проекты. Мы видим огромный потенциал в этом регионе и намерены продолжать инвестировать в его развитие, создавая новые рабочие места и улучшая инфраструктуру», - подчеркнул Прокопенко.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков добавил, что инвестиции Ромекс в новую очередь это только строительство, и компания направит около 3 млрд рублей на оборудование помещений. Первый этап четвертой очереди планируют завершить уже через 14 месяцев, а полностью весь объект – к концу 2025 года.

В свою очередь глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поблагодарил Ромекс и Ozon за доверие и многолетнее плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что объект строился с государственной поддержкой и добавил, что проект позволит улучшить логистику района и Татарстана в целом.

Он отметил, что в Зеленодольске активно строится новое жилье и проект позволит привлечь работников проекта купить новую квартиру в Зеленодольске.

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