В Зеленодольске загорелся частный дом, в пожаре погиб мужчина

В Зеленодольске, на улице Мусы Джалиля, загорелся частный дом и надворные постройки, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. О случившемся сообщили в половину восьмого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут к дому подъехали пожарные. Во время тушения огня они обнаружили в доме мужчину и вынесли его на свежий воздух. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В 19.54 возгорание удалось локализовать. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.