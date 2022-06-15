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Ру Тат
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Происшествия
15 июня 2022  20:03
Павел Климчак

В Зеленодольске загорелся частный дом, в пожаре погиб мужчина

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В Зеленодольске, на улице Мусы Джалиля, загорелся частный дом и надворные постройки, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. О случившемся сообщили в половину восьмого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут к дому подъехали пожарные. Во время тушения огня они обнаружили в доме мужчину и вынесли его на свежий воздух. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В 19.54 возгорание удалось локализовать. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #зеленодольск
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