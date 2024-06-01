В Зеленодольске сгорели две самовольно построенные на острове дачи, пострадал мужчина

Накануне в Зеленодольске произошел пожар на острове на реке Волга возле лодочной станции «Чайка», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По прибытии на место пожарные обнаружили, что горят два одноэтажных деревянных дачных дома, незаконно построенных на острове. На крышах домов были установлены солнечные батареи для энергоснабжения.

Из-за удаленности острова пожарным расчетам ПСЧ-53 и ПСЧ-34 пришлось добираться на лодках очевидцев, взяв с собой переносное оборудование. В 17:26 открытое горение на площади 15 квадратных метров было ликвидировано.

В результате пожара пострадал мужчина. Он был госпитализирован в Зеленодольскую центральную районную больницу. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и бытовых приборов. Следует регулярно проверять исправность электропроводки, не перегружать сети и доверять ремонт электрики только профессионалам. Нельзя оставлять включенными неисправные электроприборы и бесконтрольно их эксплуатировать.