В Зеленодольске задержали наркозакладчицу с 700 граммами синтетики

В Зеленодольске задержали местную жительницу, которая делала закладки с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Полицейские выяснили, что 36-летняя женщина приобретала бесконтактным образом крупные партии наркотиков, после чего фасовала их и оборудовала тайники.

В итоге ее задержали. При себе у женщины было 94 свертка с мефедроном общей массой более 88 граммов и 200 свертков с PVP массой более 95 граммов. В квартире женщины правоохранители нашли контейнер, в котором находилось еще более 500 граммов PVP.

Возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу.