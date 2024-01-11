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В Зеленодольске задержали наркозакладчицу с 700 граммами синтетики
В Зеленодольске задержали местную жительницу, которая делала закладки с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Полицейские выяснили, что 36-летняя женщина приобретала бесконтактным образом крупные партии наркотиков, после чего фасовала их и оборудовала тайники.
В итоге ее задержали. При себе у женщины было 94 свертка с мефедроном общей массой более 88 граммов и 200 свертков с PVP массой более 95 граммов. В квартире женщины правоохранители нашли контейнер, в котором находилось еще более 500 граммов PVP.
Возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу.
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