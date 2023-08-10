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В Зеленодольске задержали курьера, похитившего у обманутого пенсионера 200 тысяч рублей
В Зеленодольске по горячим следам задержали 30-летнего курьера аферистов, который забрал у обманутого 85-летнего мужчины 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Накануне в полицию обратился пенсионер, который рассказал, что стал жертвой мошенников. Вчера днем мужчина ответил на телефонный звонок и услышал плачущий женский голос. Девушка представилась его дочерью и сказала, что попада в ДТП и нуждается в помощи.
Далее разговор продолжила якобы адвокат, которая попросила передать курьеру деньги, чтобы дочь не привлекли к уголовной ответственности.
Зеленодолец завернул свои сбережения в полотенце и передал прибывшему за ними мужчине, а уже после догадался позвонить дочери и понял, что его обманули.
Полицейские выяснили, что за сумкой с деньгами приезжал таксист. Как оказалось, ему поступил заказ от 30-летнего жителя Казани, которого вскоре вычислили и задержали оперативники. При нем находились деньги пенсионера.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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