В Зеленодольске задержали курьера, который забрал у бабушки для мошенников 100 тысяч

Пенсионерке из Зеленодольска поступил звонок по телефону – на другом конце трубки была якобы ее сестра. Родственница рассказала женщине, что стала виновницей ДТП, и теперь нужно передать деньги, чтобы избежать проблем с законом.

Пожилая женщина поверила аферистам и в скором времени передала 100 тысяч рублей подъехавшему к ней курьеру.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В скором времени сотрудники полиции установили машину, на которой курьер приехал к пенсионерке. Стражи порядка задержали 27-летнего водителя и ранее судимого 42-летнего курьера мошенников.

Водителя допросили как свидетеля, он рассказал, что старший знакомый попросил его о помощи, пообещав хорошо заплатить. Самого курьера же допросили как подозреваемого. Он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что ранее он уже был причастен к аналогичным преступлениям в Казани и Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Зеленодольскому району.