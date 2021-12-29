В Зеленодольске впервые открылся Дом Деда Мороза

В преддверии Нового года в Зеленодольске впервые заработала Резиденция Деда Мороза. Юные жители и гости Зеленодольского района приходят в гости к главному сказочному герою зимы, чтобы загадать заветные желания и получить долгожданные подарки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дом Деда Мороза расположен у главной городской елки в парке «Авангард». Инициативу создания сказочной локации поддержал глава Зеленодольска Михаил Афанасьев. «Очень здорово, что наши ребята могут пообщаться с Дедом Морозом, окунуться в сказку и поверить в чудо», — сказал мэр.

Двери дома открылись 25 декабря. Дети с удовольствием рассказывают Деду Морозу стихотворения и поют песни, а взамен он дарит ребята подарки. Встретиться с зимним волшебником может каждый желающий ежедневно до 31 декабря включительно с 17.00 до 18.00.

«Есть такая деталь, что те дети, которые загадали желание и написали об этом письмо Деду Морозу, будут получать подарки в течение года. То есть эти обращения будут обрабатываться. Дом Деда Мороза работает оперативно и старается не обделить ни одного ребенка из Зеленодольского района. Но дети вместе с родителями не всегда обращаются с письмами, некоторые заходят просто так, этим детям тоже вручаются подарки», — уточнили в администрации района по просьбе агентства.