В Зеленодольске вор пробрался в квартиру и пытался стащить украшения у спящей хозяйки

В Зеленодольске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который тайком пробрался в квартиру к спящим жильцам и пытался их обокрасть.

Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, сообщение о том, что в квартиру по улице Строителей проник посторонний, поступило около двух часов ночи.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили жильца квартиры, удерживающего мужчину. Хозяин квартиры пояснил, что в то время, когда они с сестрой спали, к ним в жилице, подобрав ключ к входной двери, проник злоумышленник. Из прихожей «домушник» похитил дамскую сумочку, затем прошел в комнату сестры и попытался сорвать с шеи спящей девушки ювелирное украшение.

21-летняя потерпевшая сразу проснулась, стала кричать и звать на помощь брата. Мужчине удалось задержать вора, которого он и удерживал до приезда экипажа.

В итоге 33-летнего мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

