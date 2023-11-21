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В Зеленодольске вор пробрался в квартиру и пытался стащить украшения у спящей хозяйки
В Зеленодольске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который тайком пробрался в квартиру к спящим жильцам и пытался их обокрасть.
Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, сообщение о том, что в квартиру по улице Строителей проник посторонний, поступило около двух часов ночи.
Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили жильца квартиры, удерживающего мужчину. Хозяин квартиры пояснил, что в то время, когда они с сестрой спали, к ним в жилице, подобрав ключ к входной двери, проник злоумышленник. Из прихожей «домушник» похитил дамскую сумочку, затем прошел в комнату сестры и попытался сорвать с шеи спящей девушки ювелирное украшение.
21-летняя потерпевшая сразу проснулась, стала кричать и звать на помощь брата. Мужчине удалось задержать вора, которого он и удерживал до приезда экипажа.
В итоге 33-летнего мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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