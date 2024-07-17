Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Зеленодольске вооруженный ножами мужчина попытался проникнуть в суд
В здание Зеленодольского городского суда пытался проникнуть мужчина с двумя ножами в руках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по РТ.
Злоумышленник подошел к служебному входу в здание суда, начал стучать и пытался открыть дверь. Судебные приставы вышли к служебному входу и, держа наготове оружие, попытались поговорить с мужчиной. Он отреагировал неадекватно и вновь попытался попасть в здание суда. Приставы профессионально обезоружили гражданина и надели на него наручники, применять оружие им не пришлось.
Сотрудники ведомства составили административный протокол на задержанного, после чего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Причину своих действий мужчина объяснить так и не смог.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников