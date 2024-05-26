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В Зеленодольске водитель погиб, врезавшись на авто в дерево
Сегодня утром в Зеленодольске произошло смертельное ДТП, в котором погиб 22-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Зеленодольска.
По данным ведомства, трагедия произошла в районе шести утра на Волжской улице.
«Водитель мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем "Лада Ларгус", двигаясь со стороны Волжска в направлении Зеленодольска, по предварительным данным, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал скоростной режим, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», – говорится в сообщении.
Водитель скончался от полученных травм.
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