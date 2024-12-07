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В Зеленодольске водитель насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в запрещенном месте
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В Зеленодольске на улице Гоголя 68-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai насмерть сбил пешехода.
Мужчина переходил дорогу в запрещенном месте недалеко от пешеходного перехода. При этом на его одежде не было световозвращающих элементов.
Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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