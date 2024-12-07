В Зеленодольске водитель насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в запрещенном месте

В Зеленодольске на улице Гоголя 68-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai насмерть сбил пешехода.

Мужчина переходил дорогу в запрещенном месте недалеко от пешеходного перехода. При этом на его одежде не было световозвращающих элементов.

Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.

Обстоятельства ДТП выясняются.