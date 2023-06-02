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В Зеленодольске водитель легковушки сбил подростка на велосипеде
В Зеленодольске водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего велосипедиста. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
ДТП произошло сегодня вечером на территории жилой зоны многоэтажки по улице Ленина. 42-летний водитель, выезжая со двора, не уступил дорогу и наехал на велосипедиста.
Как стало известно агентству, в результате аварии 12-летний мальчик получил ушибы челюсти, плеча и бедра. После того, как ребенка осмотрели медики, его отпустили домой.
Прокуратура Зеленодольского района РТ взяла на контроль устанавливение всех обстоятельств ДТП.
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