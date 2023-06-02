В Зеленодольске водитель легковушки сбил подростка на велосипеде

В Зеленодольске водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего велосипедиста. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

ДТП произошло сегодня вечером на территории жилой зоны многоэтажки по улице Ленина. 42-летний водитель, выезжая со двора, не уступил дорогу и наехал на велосипедиста.

Как стало известно агентству, в результате аварии 12-летний мальчик получил ушибы челюсти, плеча и бедра. После того, как ребенка осмотрели медики, его отпустили домой.

Прокуратура Зеленодольского района РТ взяла на контроль устанавливение всех обстоятельств ДТП.