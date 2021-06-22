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Ру Тат
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22 июня 2021  15:20
Павел Климчак

В Зеленодольске вновь произошел пожар в Полукамушках

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В Зеленодольске вновь загорелся один из домов в Полукамушках. Корреспондент ИА «Татар-информ» на месте происшествия сняла на видео крупное задымление. Там уже работают пожарные, они тушат огонь.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место пожара выехал представитель прокуратуры Зеленодольска. Причины возгорания и дальнейшие детали случившегося выясняются.

Автор фото: Эвелина Киселёва

Как стало известно, пожар произошел в доме №12 по улице Красный переулок. Надзорное ведомство Зеленодольска организовало проверку по данному факту.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело за уничтожение объектов культурного наследия и умышленное повреждение имущества.

Автор фото: Эвелина Киселёва

 

  • Автор фото: Эвелина Киселёва
#пожар #полукамушки
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