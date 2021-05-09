В Зеленодольске вице-премьер РТ и глава района поздравили ветерана с Днем Победы

В Зеленодольске заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в День Победы навестили ветерана войны Михаила Балахонова.

Представители руководства республики и района поздравили участника Великой Отечественной и вручили ему подарки. Ветеран наизусть, несмотря на свои 94 года, прочитал гостям стихи собственного сочинения, пишут «Новости Зеленодольска».

Фото: «Новости Зеленодольска».

Михаил Федорович Балахонов родился в 1927 году, он уроженец Курской области. Ему еще не было 17 лет, когда в 1944-м его оттуда призвали в Красную армию. К тому времени у него на фронте погибли отец и два брата. После короткой подготовки в рядах расквартированного в Киеве учебного отряда Балахонов был направлен для дальнейшего прохождения службы в советские Военно-морские силы.

Согласно данным сайта «Память народа», сначала молодой боец отучился в электромеханической школе ВМФ. В качестве курсанта успел побывать в рядах 22-го учебного стрелкового полка 22-й учебной стрелковой дивизии, и лишь затем попал на Балтийский флот.

После семи лет военной службы Михаил Балахонов был демобилизован. В силу служебных обстоятельств оказался в Зеленодольске, где и познакомился с будущей женой. Он остался в городе, после чего 44 года проработал слесарем на заводе имени Серго. У ветерана — сын, дочь, двое внуков и трое правнуков.