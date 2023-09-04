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В Зеленодольске в сгоревшей квартире обнаружили тело мужчины
Минувшей ночью на пятом этаже дома по Хазиева в Зеленодольске случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место огнеборцы ПСЧ-53 установили, что пожар случился в трехкомнатной квартире, площадь горения составила 6 квадратных метров.
По лестничному маршу при помощи маски спасаемого огнеборцы вывели двух человек. Во время тушения огня они обнаружили в квартире тело 31-летнего мужчины.
Всего для ликвидации пожара от РСЧС привлекались 34 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 4 единицы техники.
Причину пожара устанавливают специалисты.
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