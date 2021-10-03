В Зеленодольске в последний путь проводили известного журналиста Олега Сафиканова

Сегодня в последний путь проводили одного из ярчайших представителей татарстанской журналистики, учителя, телеведущего Олега Сафиканова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского муниципального района.

«Очень много людей было и на отпевании, и на гражданской панихиде. Проститься с Олегом Анатольевичем пришли журналисты, друзья и близкие, ученики и одноклассники. Более ста человек провожали его в последний путь», — уточнил источник.

Среди пришедших на прощание — глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, генеральный директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, руководитель интернет-СМИ KazanFirst Кирилл Шлыков. «Редакция ГТРК в полном составе приехала в Зеленодольск почтить память коллеги», — рассказали в пресс-службе.

«Мы навсегда запомним Олега творческим, позитивным, с потрясающим чувством юмора, настоящим профессионалом своего дела, учителем и наставником. Светлая память, Олег!» — произнес Михаил Афанасьев.

Уроженец Зеленодольска, Олег Сафиканов обрел свое последнее пристанище на городском кладбище — рядом с матерью.





Олег Сафиканов более 15 лет посвятил работе с детьми, преподавал английский язык в зеленодольской школе. Дипломант конкурса «Учитель года», обладатель множества наград, для местных ребят он стал не просто преподавателем, но наставником и другом.

С 2003 года он работал телеведущим программы «Вести — Татарстан». В апреле 2019 года Сафиканов вернулся работать на зеленодольское телевидение ведущим информационной программы. В последние месяцы работал в одном из интернет-СМИ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».