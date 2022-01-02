В Зеленодольске в новогоднюю ночь праздничные программы посетили более 17 тыс. человек

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе в новогоднюю ночь праздничные шоу-программы посетили более 17 тысяч человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

Новый год зеленодольцы встречали на двух площадках — стадионе «Авангард», где установлена центральная елка, и в «Берёзовой роще». Первую площадку посетило 15 тыс. жителей и гостей города, на второй собрались 1,2 тыс. человек. Концертные программы также состоялись в населенных пунктах Васильево, Осиново, Нурлаты и Нижние Вязовые.

«На стадионе залит каток, состоялась новогодняя дискотека и концертная программа с участием местных артистов, в завершение прогремел салют», — поделились с агентством в администрации.

Уже завтра, 3 января, в музыкальном театре пройдут показы спектакля «Приключение тигрёнка Айки и его друзей», а также анимационная программа для ребят. Представления запланированы на 10.00, 12.00 и 14.00.

В 11.00 и 14.00 в Центре культуры им. Горького состоится спектакль «Новогодние чудеса, или в гостях у Морозко».

В полдень детей и их взрослых примут сразу три площадки. На стадионе «Авангард» пройдут весёлые старты «Новогодние забавы», будут работать аттракционы. В парке «Берёзовая роща» проведут игровую программу «Новый год — веселый праздник», а в парке «Родина» — «Новогодние забавы».

В 14.00 на стадионе «Авангард» запланирована анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой на льду.