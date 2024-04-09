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В Зеленодольске в логистическом центре полицейские обнаружили 40 нелегальных мигрантов
Сотрудники Управления по вопросам миграции вместе с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ провели рейд по нелегальным мигрантам в Зеленодольске, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Сотрудники полиции проверили логистический центр одной из федеральных торговых сетей, в котором из 115 проверенных граждан выявили 40 нарушителей миграционного законодательства.
Решениями районных судов городов Казани и Зеленодольска 30 иностранных граждан выдворены в страны исхода с помещением в ЦВСИГ.
«В настоящее время собираются необходимые материалы, доказательная база, устанавливаются работодатели иностранных работников для привлечения к административной ответственности работодателей, использующих труд иностранных работников, в действиях которых усматриваются признаки административных нарушений», – сообщила старший референт ОИиОС МВД по РТ Олеся Бокучава.
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