В Зеленодольске в центре реабилитации начнут помогать инвалидам боевых действий

С 1 января в Зеленодольском районе начнут помогать бойцам специальной военной операции, которым необходима психологическая помощь, социальная адаптация и физическая реабилитация. Об этом на встрече с журналистами рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«Мы не будем его открывать торжественно. Потому что это сложная история. Это люди, которые имеют большое число потерь и будут нуждаться в постоянной посторонней помощи. У нас есть такие ребята, мы работаем с их семьями. Мы закупили все оборудование, сейчас его поставляем, обучаем специалистов», – отметила глава министерства.

10 койко-мест для реабилитации инвалидов боевых действий появятся в Зеленодольском районе в Республиканском центре социальной реабилитации инвалидов «Идель».

Специалисты центра будут ухаживать за такими пациентами. Бойцов ждет психотерапия, физическая реабилитация и социальная адаптация. В министерстве уже знают ребят, которым нужна именно такая помощь. Именно для них и будет работать центр.