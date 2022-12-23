В Зеленодольске у центральной елки откроется резиденция Деда Мороза

В Зеленодольске уже второй год подряд откроется дом Деда Мороза у центральной елки на стадионе «Авангард». Маленьких жителей и гостей города будет встречать самый главный волшебник новогоднего праздника. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

С 24 по 30 декабря здесь можно будет сделать памятное фото, рассказать стихотворение, спеть песню, а взамен получить подарок. Дом Деда Мороза будет работать ежедневно с 17.00 до 18.00.

Открытие центральной елки в парке «Авангард» состоится завтра, 23 декабря, в 16.00. Через два часа, в 18.00, новогодние огни зажгутся на новогоднем дереве в парке «Родина».

В субботу, 24 декабря, всех гостей и жителей города приглашают в парк «Березовая роща» в 15.00. Горожан ждет театрализованное представление и концерт творческих коллективов и солистов города.

В роли Деда мороза выступит и глава района Михаил Афанасьев, который присоединился к всероссийской акции «Елка желаний».

Машина с пультом управления, большая кукла, интерактивная игрушка «Кошка», спортивный костюм и домик для кукол — список подарков, который предстоит приобрести руководителю муниципального образования.

Всего на зеленодольской «Елке желаний» в этом году 119 шаров с особенными письмами к Деду Морозу — традиционно в акции принимают участие дети из социально незащищенных семей.

«Все обязательно приобрету и доставлю нашим детям. Считаю, что мы должны помогать исполнять мечты ребят не только перед Новым годом, а круглый год», — сказал глава района.

Участие в акции также принимают депутаты, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений.