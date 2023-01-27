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Происшествия
27 января 2023  17:04
Алексей Новиков

В Зеленодольске суд оштрафовал продавца поддельных игрушек

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В Зеленодольском суде рассмотрели дело 52-летнего казанца, который занимался реализацией поддельных игрушек, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что с января по март 2022 года мужчина незаконно торговал на рынке «Новая Тура» поддельными детскими игрушками известных брендов, причинив правообладателю ущерб в 3,3 млн рублей.

Вину свою мужчина полностью признал. За незаконное использование чужого товарного знака мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

#штраф
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