В Зеленодольске спасли мужчину, который упал в воду с дебаркадера

Сообщение о том, что с дебаркадера пристани на улице Заводская в Зеленодольске в воду упал мужчина поступило накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ.

К моменту приезда на место сотрудников ПСЧ №52, мужчина совсем обессилел. Пожарные кинули ему круг и веревку. Испуганный, уставший и замерзший спасенный лишь повторял: «Я сейчас умру», но нашел силы схватиться за спасательный круг.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ.

Пострадавшего удалось вытянуть на берег.

Медики диагностировали у него шок, переохлаждение и сотрясение головного мозга. Не исключено, что мужчина при падении ударился головой о борт.