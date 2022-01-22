В Зеленодольске спасатели помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на рыбалке
На единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение, что на Волге в районе Зеленодольска пожилому рыбаку стало плохо – у мужчины поднялось давление, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Другие рыбаки самостоятельно довезти мужчину до берега не могут из-за больших сугробов, в которых застревают сани.
Прибывшие пожарные ПСЧ №52 довели обессилевшего рыбака до берега, где передали медикам скорой.