В Зеленодольске сотрудники ГАИ поймали двух подростков-питбайкеров

В Зеленодольском районе автоинспекторы поймали двух 17-летних подростков, управлявших питбайками без прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Отмечается, что оба не имели права управления транспортными средствами. В отношении родителей юных нарушителей составили административные протоколы сразу по нескольким статьям.

Днем ранее экипажами мотопатруля был задержан 16-летний питбайкер. В отношении родителей также составили административные протоколы.

Транспортные средства всех подростков помещены на специализированную стоянку.