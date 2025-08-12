news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 августа 2025 10:12

В Зеленодольске сотрудники ГАИ поймали двух подростков-питбайкеров

Читайте нас в
Телеграм

В Зеленодольском районе автоинспекторы поймали двух 17-летних подростков, управлявших питбайками без прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Отмечается, что оба не имели права управления транспортными средствами. В отношении родителей юных нарушителей составили административные протоколы сразу по нескольким статьям.

Днем ранее экипажами мотопатруля был задержан 16-летний питбайкер. В отношении родителей также составили административные протоколы.

Транспортные средства всех подростков помещены на специализированную стоянку.

#зеленодольск #госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025