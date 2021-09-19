В Зеленодольске состоялось открытие нового сквера

В микрорайоне Мирный состоялось открытие нового сквера при участии руководитель исполкома Зеленодольского района Ильяса Ганиева, депутата Государственного Совета РТ Рузили Тимергалеевой и главного агронома района Натальи Ячановой. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Ильяс Ганиев приветствовал гостей праздника от имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.

«Я думаю, что это начинание станет хорошим примером для всех собственников участков в нашем городе, для бизнес-сообщества. Если каждый благоустроит землю, которая находится у него на балансе, то мы действительно станем городом скверов и парков», — поделился он мыслями.

За неравнодушное отношение к формированию комфортной городской среды и создание нового общественного пространства благодарственным письмом главы Зеленодольского района отмечена руководитель группы компаний «Березка» Рузиля Тимергалеева.

Также благодарности от имени Михаила Афанасьева объявлены главному агроному района Наталье Ячановой, директору строительной компании Ильгизу Замалендинову, главному архитектору проекта Александру Логинову и другим людям, принимавший участие в создании сквера.

Открытие сквера завершилось посадкой деревьев. Возле каждого растения есть табличка с названием, свойствами, а также индивидуальным QR-кодом. Пройдя по нему можно заказать растение в гипермаркете.