В Зеленодольске состоялась закладка трех корпусов многоцелевых морских буксиров

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Сегодня на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького состоялась закладка трех многоцелевых аварийно-спасательных морских буксиров ледового класса Т3150-3Д №450, 451 и 452. Проект разработан ООО «Морской Инжиниринговый Центр — СПб», сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Церемония состоялась при участии заместителя министра промышленности и торговли РТ Ивана Колчина, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, гендиректора завода имени Горького Александра Филиппова и работников предприятия.

«Уже традиционно мы проводим процедуры закладки судов, спуска их на воду, это стало доброй традицией, и я рад, что таких мероприятий становится всё больше. Это означает, что завод обеспечен устойчивыми заказами, контрактами, есть перспективы и на ближайшие годы, что особо значимо для города Зеленодольска и Зеленодольского района», — отметил Михаил Афанасьев.

Передовикам производства вручили благодарственные письма, почетные грамоты и ценные подарки.

Александр Филлипов, поздравляя трудовой коллектив, отметил, что такие буксиры в истории России еще не строились. «Здорово, что мы собрали команду, которая взялась за такой сложный проект и воплотила его в жизнь. С праздником вас, удачи, желаю вам новых успехов в вашей нелегкой работе!» — поздравил Филлипов.

Многоцелевые аварийно-спасательные морские буксиры ледового класса предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих сооружений, проводки судов в акватории портов и постановки к причалу, эскортных операций, борьбы с пожарами на судах и портовых сооружениях, участия в спасательных операциях, а также для участия в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти.