Зеленодольск примет XXIII рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды»

9 января в Зеленодольске состоится XXIII рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Жителей и гостей города ждет яркая праздничная программа, салют и гала-концерт. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Фестиваль начнется в 14.00 на центральном стадионе «Авангард» при участии митрополита Татарстанского и Казанского Кирилла. По окончании программы, в 16.30, небо озарят залпы фейерверка.

Гала-концерт «Света Вифлеемской звезды» состоится в Центре культуры имени Горького. Начало запланировано на 17.00.

«В гала-концерте примут участие церковные хоры, песенные коллективы и хореографические ансамбли из Зеленодольска, Казани, Москвы, других городов республики и соседних регионов. Среди участников — Олеся Евстигнеева, Анастасия Семышева, шоу балет „Русский микс“ и многие другие», — уточнили в администрации.

Фестиваль проводится с 1999 года в содружестве с Зеленодольским благочинием под патронажем Татарстанской Митрополии. В этом году организаторами концерта выступили Зеленодольское благочиние Казанской епархии и исполком Зеленодольского муниципального района РТ.