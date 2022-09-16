В Зеленодольске состоится концерт в память о Шатунове — выступит ВИА «Волга-Волга»

В воскресенье, 18 сентября, на площади перед Музыкальным театром Зеленодольска состоится бесплатный двухчасовой концерт, посвященный творчеству Юрия Шатунова. Об этом «Татар-информу» сообщила певица Альбина Кармышева, которая также примет участие в памятном мероприятии.

На сцену выйдут артисты из Казани и Республики Татарстан — Динар Батрутдинов, Игорь Дмитриев, Айрат Фазылзянов, Ленар Габдуллин, Ильнур Саидов, Денис Орлов, Элеонора Мингазова, Диана Кравченко и другие артисты. Хедлайнер — ВИА «Волга-Волга». Музыканты исполнят свои ремейки на хиты Шатунова — «Седая ночь» и «Белые розы». Также жителей и гостей города ждут флешмобы, танцы и интерактивы.

В этом году после смерти Юрия Шатунова поклонники по всей России и в странах ближнего зарубежья запустили флешмоб. Фанаты музыканта в Татарстане решили присоединиться к событию, устроив концерт ко дню рождения певца, который родился 6 сентября.

Четвертого сентября концерт состоялся на набережной Казани. Он собрал большое количество поклонников певца. После этого события любители творчества Шатунова и музыканты обратились к организаторам с просьбой еще раз провести концерт.

Организаторами события в Зеленодольске выступают Управление культуры исполкома района и районный координационно-методический центр культуры. Начало запланировано на 15 часов.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. Причиной смерти стал острый инфаркт.

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