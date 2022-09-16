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Культура
16 сентября 2022  17:16
Эльза Кузнецова

В Зеленодольске состоится концерт в память о Шатунове — выступит ВИА «Волга-Волга»

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В Зеленодольске состоится концерт в память о Шатунове — выступит ВИА «Волга-Волга»

В воскресенье, 18 сентября, на площади перед Музыкальным театром Зеленодольска состоится бесплатный двухчасовой концерт, посвященный творчеству Юрия Шатунова. Об этом «Татар-информу» сообщила певица Альбина Кармышева, которая также примет участие в памятном мероприятии.

На сцену выйдут артисты из Казани и Республики Татарстан — Динар Батрутдинов, Игорь Дмитриев, Айрат Фазылзянов, Ленар Габдуллин, Ильнур Саидов, Денис Орлов, Элеонора Мингазова, Диана Кравченко и другие артисты. Хедлайнер — ВИА «Волга-Волга». Музыканты исполнят свои ремейки на хиты Шатунова — «Седая ночь» и «Белые розы». Также жителей и гостей города ждут флешмобы, танцы и интерактивы. 

В этом году после смерти Юрия Шатунова поклонники по всей России и в странах ближнего зарубежья запустили флешмоб. Фанаты музыканта в Татарстане решили присоединиться к событию, устроив концерт ко дню рождения певца, который родился 6 сентября. 

Четвертого сентября концерт состоялся на набережной Казани. Он собрал большое количество поклонников певца. После этого события любители творчества Шатунова и музыканты обратились к организаторам с просьбой еще раз провести концерт.

Организаторами события в Зеленодольске выступают Управление культуры исполкома района и районный координационно-методический центр культуры. Начало запланировано на 15 часов.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что художник-самоучка из Агрыза Радик Ибрашев увековечил память звезды, нарисовав его портрет на бетонной стене.

Фото, видео: Альбина Кармышева.

#зеленодольский муниципальный район
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