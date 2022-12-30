В Зеленодольске слепили снежного зайца высотой более 5,5 метра

В Зеленодольске на улице Столичная появилась гигантская снежная фигура зайца высотой более 5,5 метра и длиной 8 метров. Его создал житель Зеленодольского района Ильназ Абдуллин.

«Появление в городе снежной фигуры в виде символа наступающего года стало доброй традицией. Бык, тигр, и вот — снежный заяц встречает жителей и гостей Зеленодольска в преддверии 2023-го. Рядом выросла снежная горка для детей. Это рациональное использование снега», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Ильназ Абдуллин слепил фигуру за несколько дней. Вместе со своими коллегами он взялся за работу в начале недели, к утру пятницы скульптура была готова. На изготовление композиции ушло несколько десятков «КАМАЗов» снега.

«Получился довольно интересный персонаж. Думаю, зеленодольцам понравится», — заметил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Горожане с удовольствием фотографируются у символа года и загадывают желания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Татарстана создают снежные шедевры.