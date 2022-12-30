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Общество
30 декабря 2022  21:54
Эльза Кузнецова

В Зеленодольске слепили снежного зайца высотой более 5,5 метра

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В Зеленодольске слепили снежного зайца высотой более 5,5 метра

В Зеленодольске на улице Столичная появилась гигантская снежная фигура зайца высотой более 5,5 метра и длиной 8 метров. Его создал житель Зеленодольского района Ильназ Абдуллин. 

«Появление в городе снежной фигуры в виде символа наступающего года стало доброй традицией. Бык, тигр, и вот — снежный заяц встречает жителей и гостей Зеленодольска в преддверии 2023-го. Рядом выросла снежная горка для детей. Это рациональное использование снега», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Ильназ Абдуллин слепил фигуру за несколько дней. Вместе со своими коллегами он взялся за работу в начале недели, к утру пятницы скульптура была готова. На изготовление композиции ушло несколько десятков «КАМАЗов» снега. 

«Получился довольно интересный персонаж. Думаю, зеленодольцам понравится», — заметил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Горожане с удовольствием фотографируются у символа года и загадывают желания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Татарстана создают снежные шедевры.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

#зеленодольск #празднование нового года #снежные фигуры
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