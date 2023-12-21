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В Зеленодольске скончался бывший главный врач городской стоматологической поликлиники
В Зеленодольске скончался бывший руководитель городской стоматологии, заслуженный врач Татарстана Ильшат Идрисов. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольской ЦРБ.
Еще в 1974 году, после окончания Казанского государственного медицинского института, Ильшат Идрисов пришел на работу в Зеленодольскую городскую стоматологическую поликлинику. Был и стоматологом-терапевтом, и стоматологом-ортопедом, и стоматологом-хирургом, какое-то время заведовал ортопедическим отделением.
В 1990 году он возглавил городскую стоматологию, проработал главным врачом целых 29 лет до 2019 года.
В 2001 году Ильшату Идрисову присвоили почетное звание «Заслуженный врач Татарстана», а в 2017 году внесли в Книгу Почета Зеленодольского муниципального района за профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие системы здравоохранения района.
«Коллектив Зеленодольской ЦРБ выражает искренние соболезнования родным замечательного доктора и достойного человека», – заключили в больнице.
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