В Зеленодольске скончался бывший главный врач городской стоматологической поликлиники

В Зеленодольске скончался бывший руководитель городской стоматологии, заслуженный врач Татарстана Ильшат Идрисов. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольской ЦРБ.

Еще в 1974 году, после окончания Казанского государственного медицинского института, Ильшат Идрисов пришел на работу в Зеленодольскую городскую стоматологическую поликлинику. Был и стоматологом-терапевтом, и стоматологом-ортопедом, и стоматологом-хирургом, какое-то время заведовал ортопедическим отделением.

Фото: Пресс-служба Зеленодольской ЦРБ

В 1990 году он возглавил городскую стоматологию, проработал главным врачом целых 29 лет до 2019 года.

В 2001 году Ильшату Идрисову присвоили почетное звание «Заслуженный врач Татарстана», а в 2017 году внесли в Книгу Почета Зеленодольского муниципального района за профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие системы здравоохранения района.

«Коллектив Зеленодольской ЦРБ выражает искренние соболезнования родным замечательного доктора и достойного человека», – заключили в больнице.