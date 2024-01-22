В Зеленодольске школьники помогли вызволить машину скорой помощи из снежного плена

В Зеленодольске местные школьники вызволили из снежного плена автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Зеленодольская ЦРБ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу утром. В медучреждение поступил вызов с улицы Стадионная, где в помощи нуждался возрастной пациент. Добраться до указанного дома оказалось настоящим испытанием для медиков.

Застрявший автомобиль скорой помощи помогли откопать ученики школы №17, которые в это время занимались расчисткой территории школы.

Фото: © ЗЦРБ

«Бригада скорой медицинской помощи ЗЦРБ выражает благодарность учащимся школы №17 и их наставникам за помощь при освобождении нашего автомобиля из снежного плена», – отметили в ЦРБ.

Пациенту же была оказана своевременная медицинская помощь.