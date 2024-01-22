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В Зеленодольске школьники помогли вызволить машину скорой помощи из снежного плена
В Зеленодольске местные школьники вызволили из снежного плена автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Зеленодольская ЦРБ в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в субботу утром. В медучреждение поступил вызов с улицы Стадионная, где в помощи нуждался возрастной пациент. Добраться до указанного дома оказалось настоящим испытанием для медиков.
Застрявший автомобиль скорой помощи помогли откопать ученики школы №17, которые в это время занимались расчисткой территории школы.
«Бригада скорой медицинской помощи ЗЦРБ выражает благодарность учащимся школы №17 и их наставникам за помощь при освобождении нашего автомобиля из снежного плена», – отметили в ЦРБ.
Пациенту же была оказана своевременная медицинская помощь.
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