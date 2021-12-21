В Зеленодольске родился «юбилейный», 1000-й ребенок 2021 года

В Зеленодольском роддоме на свет появился «юбилейный» ребенок. Девочка, которую счастливые родители назвали Софией, стала тысячной по счету в 2021 году. Накануне маме с дочкой устроили торжественную выписку. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

В семье Семеновых София стала третьим ребенком. По словам мамы девочки Александры, они очень долго мечтали о дочери и, когда услышали, что у них появится долгожданная девочка, плакали от счастья. Вес Сони — 3050 граммов, рост — 50 сантиметров.

Сергея и Александру Семеновых на выписке поздравили мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и исполняющий обязанности главврача Зеленодольской центральной районной больницы Эльмир Гатин.

«От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным событием, с рождением третьего ребенка. Я сам многодетный отец, у меня две дочери и сын, большая семья — это счастье. Желаю вашей семье крепкого здоровья, благополучия и любви», — сказал Афанасьев.

Эльмир Гатин также поздравил семью и вручил подарок от медучреждения.

«В момент выписки из роддома София сладко спала, еще не зная, что в преддверии 90-летия города стала его частью — „юбилейной“ малышкой Зеленодольска», — отметили в пресс-службе.