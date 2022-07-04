В Зеленодольске пятый день ищут пропавшую женщину с семилетним сыном

34-летняя женщина с семилетним сыном пропали в Зеленодольске в минувший четверг, 30 июня. С тех пор об их местонахождении неизвестно. Информация об этом появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост женщины около 165 см, светлые волосы, глаза карие, худощавого телосложения. была одета в синие куртку и джинсы, на ногах черные туфли.

Мальчик ростом 110 см, волосы светлые, глаза карие. В чем был одет на момент пропажи – неизвестно.

