news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 апреля 2022  11:10
Полина Шевчук

В Зеленодольске пятые сутки ищут 14-летнюю девочку

news_top_970_100

Пятые сутки в Зеленодольске идут поиски 14-летней девочки.

Как сказано в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», подросток 16 апреля ушла из дома и не вернулась.

Рост девочки около 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые. На ней были черные куртка и брюки, на ногах белые кроссовки, с собой черная сумка на цепочке через плечо.

Всем, кто знает местонахождение ребенка, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

#пропал ребенок #поиски ребенка #лиза алерт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное