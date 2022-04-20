В Зеленодольске пятые сутки ищут 14-летнюю девочку

Пятые сутки в Зеленодольске идут поиски 14-летней девочки.

Как сказано в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», подросток 16 апреля ушла из дома и не вернулась.

Рост девочки около 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые. На ней были черные куртка и брюки, на ногах белые кроссовки, с собой черная сумка на цепочке через плечо.

Всем, кто знает местонахождение ребенка, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.