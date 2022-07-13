В Зеленодольске протестировали новые автобусы для пригородных маршрутов

В Зеленодольске протестировали комфортабельный автобус марки King long. Машина, рассчитанная на 75 мест, проехала по городскому маршруту №6.

«Пока шесть автобусов закуплены для пригородного сообщения. Стоимость нового автобуса — 8,5 млн рублей. Транспортный парк обновляют, это позитивная тенденция. Особенно радует, что для маломобильных граждан есть условия. Планируется, что в будущем будут обновлен и городской парк», — сообщили «Татар-информу» в администрации района. Однако точных данных по закупке и датам пока нет.

В новых автобусах есть специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, салон оборудован камерами видеонаблюдения, есть гидравлическая подвеска. Комфорт и безопасность новой техники оценил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Общественный транспорт в Зеленодольске должен соответствовать всем требованиям комфорта и безопасности. Ежедневно в Зеленодольском районе общественным транспортом пользуются порядка 30 тысяч человек. Вопросы у нас есть, в том числе по инфраструктуре, мы стараемся их решать постепенно. Наше автотранспортное предприятие обновляет технику, закупает новые автобусы, уверен, тенденция сохранится», — сказал глава города и района.