В Зеленодольске прощаются с осужденным за нападение на инкассаторов, погибшим в зоне СВО

фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Зеленодольске простились с Игорем Богаченко, который погиб в зоне спецоперации. Он стал известен после громкого ограбления инкассаторской машины и ранения инкассатора в январе 2015 года в Зеленодольске. Тогда в машине перевозили 68 миллионов рублей.

Игорь и его подельник скрывались в течение 5 лет, их задержали в глухой марийской деревне лишь в 2020 году. В ноябре того же года его отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Игорь был женат, пока шло следствие, у них с супругой родился ребенок.

В этом году, как стало известно «Татар-информу», Игорь принял решение отправиться в зону СВО в составе ЧВК.

«Игоря похоронят в гражданской одежде и без всяких почестей. Так же, как хоронят добровольцев частных военных кампаний», - рассказал «Татар-информу» источник, знакомый с ситуацией.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Игорь был хорошим человеком, вел спортивный образ жизни, но в свое время совершил глупость, оступился. Решил отправиться в СВО, провел там 4 месяца и 16 ноября его не стало», - поделился друг Игоря Евгений.

Мужчина рассказал, что все время, пока Игорь Богаченко находился в колонии, поддерживал связь с друзьями, никто из них от него не отвернулся. Последнее сообщение от него они получили перед отправкой на Украину.

