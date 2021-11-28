В Зеленодольске прошел Instagram-челлендж, посвященный мамам района

Фото: instagram.com/zelenodolsk.official/

В Зеленодольском районе Татарстана прошел Instagram-челлендж «Мамы Зеленодольска», посвященный Международному дню матери. Марафон поздравлений открыл глава района Михаил Афанасьев, ему и принадлежит идея трогательного флешмоба.

Мэр Зеленодольска выложил старый архивный снимок с мамой Флюрой Васильевной, братом и сестрой.

«Для каждого из нас, мама — особенный человек, как никто другой она способна бескорыстно любить, поддерживать, заботиться о нас, даже когда мы выросли и сами стали родителями. Первое слово, первые шаги и первая улыбка — с самого рождения и на пути всей жизни слово „Мама“ откликается в сердце бесконечной любовью.

Дорогие мамы! Спасибо вам за вашу любовь, заботу, искренние молитвы и мир, что отражается в наших глазах! Я желаю вам крепкого здоровья, материнского счастья и семейного благополучия. И пусть новый день начинается с главных слов: Мама, я тебя люблю!» — подписал семейное фото Афанасьев.

Челлендж подхватили жители сельских поселений района и города Зеленодольск. Главы населенных пунктов поздравили многодетных матерей, тружениц тыла и молодых мам с праздником.

«У нас сегодня реально такая красивая история, счастливые мамы. На данный момент опубликовано более 30 историй, поздравления еще идут, не прекращаются. Сегодняшний день показал, насколько День матери (сравнительно молодой праздник) является популярным и любимым в народе», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.