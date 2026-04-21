В Зеленодольске состоялся фотопроект в поддержку семей участников СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

В молодежном центре «ПОРТ» в Зеленодольске состоялся фотопроект «Жены, дети, мамы героев Татарстана», направленный на поддержку семей участников специальной военной операции, в том числе погибших военнослужащих. Организатором выступил Союз офицерских жен.

Как сообщили организаторы, основная цель проекта – оказать моральную поддержку женщинам и детям, чьи родные принимали участие в боевых действиях, а также сохранить память о погибших.

Участниками фотосессии стали около 80 человек. Женщины и дети выступили в качестве моделей, в том числе в военной форме своих родственников. По словам инициатора проекта, руководителя Союза офицерских жен Татарстана Оксаны Бородиной, проект реализуется с 2022 года.

«Это мое детище – помогать, быть здесь, в Республике Татарстан, и представлять тот тихий тыл, который нужен для объединения и помощи тем, кто связан с СВО», – отметила она.

В числе участниц – мать погибшего военнослужащего Александра Уланова. По словам Ларисы Улановой, семья создала памятные альбомы, чтобы сохранить воспоминания о сыне.

«Два альбома мы с мужем создали – решили, чтобы была о нем память хотя бы у нас и внучки. А мы сейчас живем памятью о сыне», – сказала она.

В проекте также приняла участие мать бойца Романа Трофимова, который отправился в зону СВО добровольно.

«У него такое настроение было, дух патриотический, веселый. Говорил, что он идет защищать Родину», – вспоминает его мама Татьяна.

Фотосессия была организована при участии волонтеров – парикмахеров, визажистов и фотографов. По словам участников команды, работа на площадке требует особого эмоционального участия.

«Я смотрю и вижу материнскую боль в их глазах, слезы наворачиваются. Хочу сказать им большое спасибо за то, что воспитали настоящих героев», – отметила фотограф проекта.

Партнером мероприятия выступило местное отделение фонда «Защитники Отечества». Специалисты фонда сопровождают семьи участников СВО, включая родственников погибших и пропавших без вести.

«Женщины знали о проекте и с большим удовольствием откликнулись, чтобы принять участие», – сообщила социальный координатор фонда.

По данным организаторов, за четыре года реализации проекта участие в нем приняли более 1,6 тыс. человек в различных районах Татарстана.