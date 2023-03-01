В Зеленодольске пройдет внедорожный Кубок памяти Ирека Миннахметова

С 10-го по 12-е марта в Зеленодольском районе на территории «Драйв парк» состоится ежегодный внедорожный турнир памяти Ирека Миннахметова.

Так, в соревнованиях сразятся лучшие пилоты России, которые поборются за Кубок «Чингисхана». Стоит отметить, что заезды пройдут в рамках двух зачетов: Автокросс Т1-2500 (11-го марта) и Синхронные гонки N2/T3 (12-го марта).

Начало заездов в первый соревновательный день состоится в 11.00 по мск, во второй – в 10.30 по мск.

В воскресенье в 18.00 состоится публикация итоговых протоколов, торжественное награждение, а также закрытие соревнований.