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В Зеленодольске пройдет внедорожный Кубок памяти Ирека Миннахметова
С 10-го по 12-е марта в Зеленодольском районе на территории «Драйв парк» состоится ежегодный внедорожный турнир памяти Ирека Миннахметова.
Так, в соревнованиях сразятся лучшие пилоты России, которые поборются за Кубок «Чингисхана». Стоит отметить, что заезды пройдут в рамках двух зачетов: Автокросс Т1-2500 (11-го марта) и Синхронные гонки N2/T3 (12-го марта).
Начало заездов в первый соревновательный день состоится в 11.00 по мск, во второй – в 10.30 по мск.
В воскресенье в 18.00 состоится публикация итоговых протоколов, торжественное награждение, а также закрытие соревнований.
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