В Зеленодольске приступили к съемкам документального фильма «В километрах от войны»

В Зеленодольске стартовали съемки документального фильма «В километрах от войны», в котором расскажут о трудовом подвиге зеленодольцев в годы Великой Отечественной войны, а также о тех, кто ковал Победу в тылу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

Создание фильма стало возможным благодаря поддержке фонда Президентских грантов. Съемками занялась автономная некоммерческая организация — студия «Паратск».

«Мы участвовали в конкурсе президентских грантов. И выиграли грант на съемку документального фильма „В километрах от войны“ о том, как зеленодольские предприятия работали в тылу, чтобы обеспечить наши фронты и наших солдат. В Зеленодольске и корабли строили, и снаряды выпускали, и авиационную фанеру производили для самолетов, и одежду шили. Здесь также располагались два эвакогоспиталя», — рассказала руководитель проекта Наталья Фролова.

Над фильмом работает команда из четырех человек. Помимо съемок, они проведут со школьниками акцию «Они ковали победу в тылу». Главная задача — найти Героя среди родственников, соседей, друзей семьи, знакомых и рассказать о нем, записав видеорассказ.

«Мы планируем, что в нашем арсенале будет 200 или 300 рассказов, на конкурсной основе мы отберем 30 лучших из них. И из этих 30 лучших будут отсняты профессиональные ролики, которые будут опубликованы и отдельными историями в соцсетях, и в канве фильма. Хронометраж ленты запалнирован не менее 20 минут. Локации предусмотрены разные — на каждом предприятии есть шикарные музеи. А если речь идет об очевидцах войны и ветеранах, то им удобнее на дому, мы будем ориентироваться по их желаниям и возможностям», — отметила собеседница агентства.

На сегодняшний день съемочная команда взяла интервью у 96-летней ветерана войны, выпустила промо-ролик.

«В победу над фашизмом зеленодольцы внесли достойный вклад. Это люди, пережившие горечь потерь, голод и холод, они живут среди нас, и именно они станут героями документального фильма», — говорится в видеоролике.

Сумма президентского гранта на съемки ленты составила порядка 500 тыс. рублей. Премьера, приуроченная ко Дню Победы и 90-летию города Зеленодольска, запланирована на 9 мая 2022 года.