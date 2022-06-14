В Зеленодольске пожилой мужчина погиб на пожаре в квартире

Сегодня в Зеленодольске, в жилом доме на улице Ленина, произошел пожар: в квартире на четвёртом этаже дома загорелся диван. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в 16.13.

В считанные минуты на место прибыли пожарные, которые потушили огонь в квартире. В результате возгорания погиб 72-летний мужчина. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.