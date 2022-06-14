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Ру Тат
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Происшествия
14 июня 2022  17:32
Павел Климчак

В Зеленодольске пожилой мужчина погиб на пожаре в квартире

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Сегодня в Зеленодольске, в жилом доме на улице Ленина, произошел пожар: в квартире на четвёртом этаже дома загорелся диван. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в 16.13.

В считанные минуты на место прибыли пожарные, которые потушили огонь в квартире. В результате возгорания погиб 72-летний мужчина. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #зеленодольск
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