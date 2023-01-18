В Зеленодольске построят подвесной пешеходный мост и смотровую площадку

Вблизи границ Зеленодольска появится подвесной пешеходный мост, который также будет выполнять функции смотровой площадки. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ, проект будет реализован до 2024 года. Вопросы социальной инфраструктуры с учетом новой застройки обсудили на совещании с главой муниципалитета Михаилом Афанасьевым.

В конце прошлого года в селе Айша, которое находится около Зеленодольска, началось строительство нового жилого комплекса «Зеленая Долина». Всего здесь будет построено 17 многоквартирных домов, торговый центр, частный детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Сдача первых домов запланирована уже в 2024 году, фундаменты первых четырех домов уже залиты.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Наш район растет, развивается, идет активная работа по Большому Зеленодольску и мы должны в первую очередь проанализировать потребности горожан и будущих жильцов Долины в части доступности дорожной инфраструктуры и социальных объектов», — отметил он.

Инвестор Тимур Егоров рассказал, что пешеходный подвесной мост соединит комплекс с микрорайоном Мирный и будет выходить напрямую к лицею № 18 имени Ломоносова. Жители нового ЖК смогут обучаться в городских школах.

Власти города разработают новый транспортный маршрут и установят остановочные павильоны. Запланировано расширение и реконструкция дороги по улице Машиностроителей.

Расширится и парковая зона микрорайона Мирный. Новый парк «Зеленая Долина» будет соединен с «Березовой рощей». Лыжная трасса увеличится на несколько километров, появится новое озеро. Также будет усилен зеленый каркас местности, где вместо изъятых сухих деревьев произведут компенсационную высадку деревьев разнообразных пород.

Сумма строительства станет известна после финального проектирования.