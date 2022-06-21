В Зеленодольске появится единственный в РТ завод по производству тротуарной плитки

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

В Зеленодольске планируется запустить новейший и единственный завод по производству современной тротуарной плитки в Республике Татарстан. Объект находится в высокой степени готовности. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Запуск проекта планируется в августе этого года. Объём инвестиций около 1,8 млрд рублей. Планируется выпускать 5-6 тыс. квадратных метров в сутки тротуарной плитки премиум-класса», — уточнила «Татар-информу» начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

В связи с предстоящим открытием на заводе требуются инженер-эколог, механик по транспорту, специалист по закупкам, диспетчер по доставке.

Новое предприятие входит в группу компаний «Выбор». Головная фирма «Выбор-С» создана в 1996 году и уже 26 лет производит тротуарную плитку и элементы благоустройства. На данный момент выпущено и реализовано более 40 млн квадратных метров тротуарной плитки.

На минувшей неделе Президент РТ Рустам Минниханов проинспектировал площадки первых резидентов индустриального парка «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ)». Во время визита руководитель республики посетил и завод по производству тротуарной плитки премиум-класса. Сейчас в СММЛЦ строительство ведут три резидента. Первой начала строится компания «Казань-экспресс».