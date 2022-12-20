В Зеленодольске появится ансамбль с участием цыган, проживающих в поселке Васильево

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев анонсировал появление нового ансамбля с участием цыган, проживающих в поселке Васильево. Об этом он заявил в Кремле на Совете по межнациональным и межконфессиональным вопросам, где Президент РТ Рустам Минниханов подвел итоги Года культурного наследия народов России в Татарстане.

По словам докладчика, в Айшинской средней школе обучаются дети представителей цыганской общины. К этой диаспоре относятся около 250 человек, 38 детей посещают школу.

«Ребята неплохо учатся, активно участвуют в общешкольных мероприятиях. Педагоги отмечают, что многие из них талантливы, и мы рассматриваем возможность создания творческого коллектива — цыганского ансамбля», — сказал глава муниципалитета.

На сегодняшний день в районе действуют 25 народных и шесть фольклорных учреждений, все коллективы самобытны и не похожи друг на друга, руководство района поддерживает их деятельность. В репертуаре Зеленодольского музыкального театра имеется авторский спектакль на татарском языке «Айлин и Данияр».

По словам Афанасьева, клуб села Осиново — также уникален в своем роде, здесь занимаются сразу пять народных коллективов: «Алтын», «Джаухар», «Ивушка», «Зарянка» и «Сумбуль». Также укрепляются традиции проведения мероприятий, это «Свет Вифлеемской звезды», Масленица, Науруз, Сабантуй с участием десятков тысяч человек.

«Это важно для популяризации культуры разных народов, что способствует взаимопониманию и уважению друг друга», — заключил спикер.