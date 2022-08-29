В Зеленодольске появился мурал с девушкой в татарском национальном костюме

В Зеленодольске стену дома по улице Столичная украсил мурал с девушкой в татарском национальном костюме. Объект уличного искусства был создан в рамках фестиваля «ФормART», передают «Новости Зеленодольска».

Автором арта стал молодой человек под псевдонимом Дэни Орландо.

«В конкурсе я принимаю участие впервые. Увидел информацию, посмотрел работы других участников, подумал, что могу сделать лучше, — рассказал художник. — Решил предложить свой вариант эскиза. Он дошел до министра по делам молодежи, который внес поправки и рекомендовал добавить что-то национальное».

На рисунке изображена молодая девушка, ее взгляд устремлен вдаль, что символизирует желание создать лучшее будущее. На подоле ее платья можно увидеть остров-град Свияжск, во всем убранстве просматриваются татарские узоры.

На создание мурала ушла неделя, работа вышла в финал конкурса, окончательные результаты будут известны в сентябре. Фестиваль «ФормART» стартовал два года назад, на сегодняшний день творчество участников можно увидеть во всех регионах ПФО, а это более 160 экскизов и 14 огромных граффити.

Фото: «Новости Зеленодольска».